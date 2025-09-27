Meteo, freddo dalla Russia: altalena termica nei prossimi giorni

NAPOLI (rgl) – Un weekend incerto si apre oggi sull’Italia, con piogge e schiarite alternate e l’arrivo di un impulso freddo dalla Russia che farà scendere le temperature ben al di sotto della media stagionale. La Penisola resta sotto l’influenza di un vortice depressionario che interessa dal Nord al Sud. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, nelle prossime ore il maltempo sarà più intenso al Nord e tra Sicilia e Calabria. Il sabato porterà piogge anche intense al settentrione fino al pomeriggio, mentre al Centro l’instabilità colpirà soprattutto Toscana e Umbria, spostandosi dal pomeriggio verso il versante adriatico. Il Sud, invece, sarà investito da un flusso nordafricano che provocherà temporali localmente violenti. Domenica si prevede un generale miglioramento, con schiarite al Nord, sul versante tirrenico e sulle Isole Maggiori, mentre continueranno piogge intermittenti sulle zone adriatiche. Lunedì e martedì la tregua meteorologica interesserà tutta la Penisola, con sole prevalente e temperature ancora fresche. Solo da domenica 5 ottobre potrebbe verificarsi un ritorno a condizioni più miti. Tedici sottolinea come nei prossimi giorni le temperature saranno fino a 10°C sotto la media, con un’“altalena termica” che durerà circa dieci giorni, prima di un possibile ritorno a giornate più calde.

IL DETTAGLIO

Sabato 27 settembre: Nord – piogge e rovesci sparsi da ovest verso est; Centro – piogge soprattutto sulle adriatiche; Sud – maltempo dalla Sicilia verso la Calabria.

Domenica 28 settembre: Nord – soleggiato, più nubi al Nord Est; Centro – piogge sulle adriatiche, soleggiato altrove; Sud – instabile con rovesci sparsi.

Lunedì 29 settembre: sole prevalente su tutta Italia.

Tendenza: tregua meteorologica fino a martedì, poi nuovo ciclone in arrivo dalla Russia.