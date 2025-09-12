venerdì, Settembre 12, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

San Prisco, minaccia di gettarsi dal terzo piano: salvato in extremis dai carabinieri

CampaniaCasertaCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

CASERTA (rgl) – Momenti di terrore questa mattina a San Prisco dove un 25enne ha minacciato di togliersi la vita sedendosi sul davanzale del terzo piano di un edificio. La situazione, drammatica e delicata, ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Santa Maria Capua Vetere. Con sangue freddo e grande prontezza, i militari sono riusciti a raggiungere il giovane e a metterlo in sicurezza, scongiurando il peggio. Dopo il salvataggio, il giovane è stato affidato alle cure del personale sanitario del “118” e trasferito all’ospedale di Sessa Aurunca, dove sono stati prestati tutti gli accertamenti e le cure necessarie. Secondo le prime informazioni, il gesto sarebbe riconducibile a motivi di natura sentimentale.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Napoli: Ncc abusivi, auto sequestrata e patente ritirata a 4 conducenti
Next article
Volla, polizia locale contro l’abbandono dei rifiuti: segnalati 13 nuovi siti
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com