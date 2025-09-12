CASERTA (rgl) – Momenti di terrore questa mattina a San Prisco dove un 25enne ha minacciato di togliersi la vita sedendosi sul davanzale del terzo piano di un edificio. La situazione, drammatica e delicata, ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Santa Maria Capua Vetere. Con sangue freddo e grande prontezza, i militari sono riusciti a raggiungere il giovane e a metterlo in sicurezza, scongiurando il peggio. Dopo il salvataggio, il giovane è stato affidato alle cure del personale sanitario del “118” e trasferito all’ospedale di Sessa Aurunca, dove sono stati prestati tutti gli accertamenti e le cure necessarie. Secondo le prime informazioni, il gesto sarebbe riconducibile a motivi di natura sentimentale.