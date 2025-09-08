CAIVANO (rgl) – Da una festa di gioia a un incubo sfiorato. Il pranzo organizzato per celebrare la Prima Comunione di una bambina a Caivano si è trasformato in una scena di violenza e paura, conclusasi solo grazie al pronto intervento dei carabinieri della sezione Radiomobile della locale compagnia. Alcuni clienti di un albergo della zona hanno composto il 112 lanciando l’allarme: “Correte, altrimenti qui ci scappa il morto”. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato il padre quarantenne della festeggiata in stato di evidente alterazione alcolica, ancora intento a litigare furiosamente con il suocero, che stava difendendo la propria figlia, moglie dell’uomo. La tensione non si è placata neanche di fronte ai carabinieri: l’uomo ha continuato a inveire contro i presenti, minacciando la consorte con frasi agghiaccianti: “Giuro che stasera ti do fuoco a te e a tuo padre”. I militari, costretti a contenerlo fisicamente per evitare ulteriori aggressioni, lo hanno condotto in caserma. Sul posto è intervenuto anche il 118 per soccorrere la donna, visibilmente provata dall’accaduto. In caserma, l’etilometro ha confermato lo stato di ubriachezza del quarantenne: due test hanno rilevato valori di 1,54 e 1,58 g/l, oltre tre volte il limite legale consentito per la guida. L’uomo, già arrestato in passato per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, è stato nuovamente arrestato per lo stesso reato e per ubriachezza molesta. Per la vittima è scattata la procedura del codice rosso e la donna ha formalizzato la denuncia per le violenze subite.