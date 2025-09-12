CASERTA (rgl) – Ancora una vicenda di violenza legata all’incapacità di accettare la fine di una relazione ha scosso la notte a Cancello ed Arnone. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato un uomo di 46 anni, di origini albanesi e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della ex compagna, una donna di 29 anni. Secondo le indagini, l’uomo, dopo la separazione avvenuta lo scorso agosto, avrebbe iniziato a perseguitare la donna, inviando messaggi e video intimidatori in cui lasciava intendere di possedere un’arma da fuoco, con l’intento di costringerla a riprendere la relazione ormai conclusa. La donna, spaventata, si è rivolta ai carabinieri, che hanno raccolto prove e testimonianze sufficienti a dimostrare la gravità dei fatti. Nella notte è scattato l’arresto, e il 46enne è stato condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.