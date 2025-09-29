MONDRAGONE (rgl) – Sirene spiegate nella notte a Mondragone: due ragazzi, di 19 e 16 anni, hanno provato a seminare i carabinieri, ma l’inseguimento si è concluso con il loro arresto e il sequestro di droga e denaro. Tutto è iniziato quando una pattuglia del reparto Territoriale ha intercettato una Fiat Punto in via Pignatelli. All’alt imposto dai militari, l’auto non si è fermata: al contrario, ha imboccato le strade della città tentando la fuga. Ne è nato un inseguimento durato circa due chilometri, fino a via Caserta, dove i fuggitivi hanno persino provato a speronare l’autoradio dell’Arma prima di essere bloccati. La perquisizione ha svelato la ragione della fuga: nelle tasche dei due c’erano dosi di stupefacenti già pronte per lo spaccio — 7,16 grammi di cocaina, 5,14 grammi di crack e 8,60 grammi di hashish — insieme a 230 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il 19enne è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, mentre per il 16enne si sono aperte le porte del Centro di Prima Accoglienza di Napoli, ai Colli Aminei. Per entrambi si tratta di un copione già visto: lo scorso 27 settembre erano stati denunciati dagli stessi Carabinieri di Mondragone per possesso di cocaina, crack, un taser e quasi 240 euro in contanti. In quell’occasione, nella casa del minorenne era stata rinvenuta anche marijuana suddivisa in otto dosi.