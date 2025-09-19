venerdì, Settembre 19, 2025
Mondragone, rifiuti speciali accatastati nei campi: sequestrata discarica abusiva

Ambiente e SaluteCampaniaCaserta
MONDRAGONE (rgl) – Un nuovo colpo all’emergenza ambientale nella Terra dei Fuochi. Ieri mattina i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno scoperto e sequestrato una vasta discarica abusiva in località Stercolilli, a ridosso della strada che conduce ai terreni agricoli. Sul terreno, appartenente al Demanio dello Stato, erano stati accatastati in maniera incontrollata rifiuti di ogni genere: plastica, metalli, apparecchiature elettroniche dismesse e persino scarti edilizi. Un’area di circa 1.000 metri quadrati, trasformata in un enorme deposito illegale di rifiuti speciali, che rappresentava un pericolo ambientale per l’intera zona. I militari hanno subito delimitato e posto sotto sequestro il sito, affidandolo in custodia giudiziaria. Contestualmente sono stati coinvolti la Polizia Municipale e il Comune di Mondragone, chiamati a garantire la vigilanza e la messa in sicurezza dell’area. Le indagini, condotte dalla sezione Radiomobile del Reparto Territoriale, puntano ora a identificare i responsabili dello sversamento. Per questo saranno analizzate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

