AVELLINO (rgl) – Un boato improvviso e il crollo del ponteggio mobile hanno trasformato in tragedia sfiorata un pomeriggio di lavoro a Montefalcione. Un 50enne del posto è rimasto ferito ieri all’interno di un cantiere edile in località Toppole San Felice. L’uomo, residente in zona, è stato subito soccorso dai colleghi che hanno allertato il 118. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Le sue condizioni sono sotto osservazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, insieme al personale dell’Asl e dell’Ispettorato del Lavoro di Avellino, per avviare gli accertamenti del caso. L’obiettivo è ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere.