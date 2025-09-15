OTTAVIANO (rgl) – Un’uscita nei boschi per raccogliere funghi si è trasformata in tragedia a Ottaviano. Angelo Cutolo, 78 anni, è stato ritrovato senza vita dal figlio, con sul corpo evidenti segni di morsi. Non si esclude che possa essere stato aggredito da un branco di cani. La Procura della Repubblica di Nola ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. L’ipotesi investigativa è quella di omicidio colposo: gli animali che avrebbero attaccato l’uomo potrebbero infatti appartenere a qualcuno della zona. Secondo indiscrezioni, la morte potrebbe essere sopraggiunta per una grave emorragia provocata dalle ferite inferte dai morsi. Le indagini sono in corso per accertare la dinamica dei fatti e risalire all’eventuale responsabilità di terzi.