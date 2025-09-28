Muore a 27 anni a bordo piscina, indagini in corso a Paestum

domenica, Settembre 28, 2025
CAPACCIO (rgl) – Una mattina che doveva scorrere come tante altre si è trasformata in tragedia a Capaccio Paestum. Un giovane di 27 anni, dipendente di una struttura ricettiva della zona, è stato trovato senza vita a bordo piscina. A fare la scoperta sarebbero stati i colleghi, che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Salerno, che hanno avviato accertamenti e rilievi per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Le cause del decesso restano ancora avvolte nel mistero: non si esclude che possa essersi trattato di un malore improvviso, ma al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

