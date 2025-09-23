Napoli, 150 capi contraffatti sequestrati: denunciato un 39enne

NAPOLI (rgl) – Mattina agitata in via San Candida, nel cuore del centro storico di Napoli, quando la Polizia di Stato ha intercettato un uomo sospetto con grosse buste cariche di merce. Alla vista degli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, il 39enne napoletano – già noto alle forze dell’ordine – ha tentato di eludere il controllo, attirando ulteriormente l’attenzione degli operatori. Il rapido intervento ha permesso agli agenti di fermarlo e di scoprire all’interno delle buste 150 capi di abbigliamento recanti noti marchi contraffatti. L’uomo non ha saputo fornire alcuna giustificazione sulla provenienza dei prodotti, risultando pertanto responsabile di ricettazione, contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi nonché di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Il 39enne è stato denunciato a piede libero, mentre la merce contraffatta è stata sequestrata.