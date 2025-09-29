NAPOLI (rgl) – La musica, la folla in festa e la suggestiva cornice di piazza Plebiscito trasformata in arena per un concerto. Ma per un quindicenne la serata si è interrotta bruscamente quando, tra la gente e le note, i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno deciso di effettuare un controllo. Nelle sue tasche, un coltello a serramanico: un ritrovamento che ha fatto scattare la denuncia per porto abusivo di arma. Il ragazzo, dopo le formalità di rito, è stato affidato ai genitori. L’episodio si inserisce in una più ampia attività di prevenzione e controllo messa in campo dall’Arma nella movida partenopea, con un servizio a largo raggio che ha interessato il centro storico e l’area dei baretti di Chiaia. I numeri restituiscono la portata dell’operazione: 99 persone identificate, 58 veicoli controllati, 8 mezzi sequestrati. Sette giovani sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di droga. Non solo. Nel corso delle verifiche sono stati denunciati cinque parcheggiatori abusivi, recidivi nel biennio, mentre altre due persone sono finite nei guai per evasione. Un uomo, inoltre, è stato sorpreso alla guida di uno scooter senza aver mai conseguito la patente.