NAPOLI (rgl) – Coltelli, fughe tra la folla, scooter senza casco e locali fuori norma: la movida del centro storico di Napoli si conferma, ancora una volta, un terreno delicato da presidiare. Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno passato al setaccio i Decumani e le strade limitrofe, chiudendo all’alba un’operazione che fotografa una realtà in cui il mondo dei social sembra contare più delle regole. Il primo episodio si consuma in via del Grande Archivio. Un 16enne, studente incensurato, ignora l’alt dei militari e prova a scappare tra la folla, ma viene bloccato dopo poche centinaia di metri. Nelle sue tasche due coltelli nuovi di zecca. “Erano solo per fare una storia su Instagram”, dirà il ragazzo. I carabinieri hanno sequestrato le armi e lo hanno denunciato per detenzione di armi. Poco dopo un altro caso: un giovane poco più che ventenne, originario del Marocco, viene fermato per un controllo. Il metal detector rivela la presenza di un coltello a serramanico nei jeans. Anche per lui scatta la denuncia. La notte di controlli non si è fermata qui: due parcheggiatori abusivi recidivi sono stati denunciati, mentre diversi giovanissimi alla guida di scooter sono stati sorpresi senza casco e senza patente. Un ventenne, in particolare, ha tentato di forzare un posto di blocco ma è stato raggiunto e bloccato: il mezzo è stato sequestrato. In totale sono sette gli scooter finiti sotto sequestro. Infine, verifiche anche sulle attività commerciali della zona: elevate 12 prescrizioni e 2 sanzioni amministrative per un totale di 3mila euro. Sospesa un’attività di laboratorio per la preparazione di cibi, sequestrati 35 chili di alimenti destinati alla produzione di kebab per gravi carenze igienico-sanitarie.