Napoli, 17enne ferito a colpi di pistola: polizia arresta un coetaneo

NAPOLI (rgl) – Un agguato a colpi di pistola nel cuore di San Ferdinando, un ragazzo gravemente ferito e un coetaneo finito in manette. È il quadro emerso dall’inchiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, che il 17 settembre ha portato all’esecuzione di un decreto di fermo nei confronti di un 17enne, gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da fuoco con l’aggravante delle modalità mafiose. Il fermo arriva dopo il ferimento, avvenuto nella notte del 15 settembre, di un altro minorenne sorpreso all’interno di un’abitazione da un giovane che lo ha raggiunto con più colpi di pistola, provocandogli la frattura del femore. Trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini in codice rosso, il ragazzo aveva inizialmente fornito false generalità, ma è stato rapidamente identificato dalla Squadra Mobile, che lo conosceva per precedenti legati a resistenza e lesioni gravi. Le indagini, coordinate dalla Procura minorile e condotte dalla Squadra Mobile insieme al Commissariato San Ferdinando, hanno consentito in tempi rapidi di ricostruire i fatti grazie alle immagini delle telecamere pubbliche e private della zona e alle testimonianze raccolte. Decisiva anche la perquisizione in casa di una parente del fermato, dove è stata sequestrata una pistola dello stesso calibro di quella usata nell’agguato.Il giovane, già irreperibile per essersi allontanato da una comunità in cui era ristretto, è stato rintracciato e sottoposto a fermo. Il provvedimento, convalidato dal gip presso il Tribunale per i Minorenni, ha disposto il collocamento in un istituto penale minorile.