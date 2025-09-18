NAPOLI (rgl) – È rientrato a casa con il cane al guinzaglio, ma ad attenderlo c’era un branco di ragazzi: uno di loro lo ha colpito con un coltello, ferendolo al fianco. È successo in via Giacomo Piscicelli dove i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti dopo una segnalazione al numero di emergenza 112. La vittima, un 19enne napoletano, è stata subito soccorsa e trasferita all’ospedale San Paolo: il giovane è stato operato d’urgenza perché l’arma che lo ha ferito ha perforato il fegato. Ora il giovane è in osservazione e al momento non è in pericolo di vita. Al momento non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano sotto osservazione. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il giovane sarebbe stato circondato da un gruppo di coetanei mentre rientrava a casa dopo una passeggiata col cane. Per motivi ancora da chiarire, uno degli aggressori avrebbe estratto un coltello e sferrato il colpo. I militari dell’Arma stanno ora raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.