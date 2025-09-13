NAPOLI (rgl) – Dal 22 agosto la Polizia di Stato ha condotto operazioni ad alto impatto su tutto il territorio nazionale per contrastare la criminalità giovanile. A Napoli, i Falchi della Squadra Mobile, coordinati dal Servizio Centrale Operativo e supportati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dalle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno intensificato controlli mirati nei luoghi di maggiore aggregazione di minorenni e giovani appena maggiorenni. L’operazione ha avuto l’obiettivo di prevenire e reprimere reati contro la persona, il patrimonio, stupefacenti e armi, nonché comportamenti illeciti legati a discriminazioni e odio. Grazie anche al monitoraggio del web, sono state controllate complessivamente 209 persone e 114 veicoli. Il bilancio dell’attività parla chiaro: cinque persone arrestate o sottoposte a fermo di indiziato di delitto per reati contro la persona, il patrimonio e detenzione illegale di armi; tre denunciati per reati contro il patrimonio e stupefacenti. Sono stati sequestrati sei pistole, due delle quali con matricola abrasa, munizionamento di vari calibri, passaporti e carte d’identità contraffatti, banconote false e modiche quantità di sostanze stupefacenti, inclusa una piccola coltivazione domestica di marijuana non autorizzata.