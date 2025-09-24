NAPOLI (rgl) – Prosegue senza sosta l’attività della Prefettura di Napoli per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale. Grazie al gruppo interforze, operazioni di prevenzione antimafia complesse e mirate hanno portato, fino ad oggi, all’adozione di 89 provvedimenti interdittivi nei confronti di altrettante aziende con sede in città e nell’Area Metropolitana. I settori più “sensibili” risultano l’edilizia, con 21 ditte interdette, e la ristorazione, con 16 provvedimenti ostativi. Proprio la ristorazione si rivela un terreno fertile per attività illecite, a causa dell’uso frequente di contante, della presenza di manodopera irregolare e della complessità nella proprietà delle aziende. Come evidenziato dalla Prefettura, la criminalità organizzata sfrutta queste debolezze per riciclare ingenti somme di denaro illecito e assicurarsi introiti costanti. Oltre ai provvedimenti interdittivi, il Prefetto Michele Di Bari ha adottato 17 misure di prevenzione collaborativa. Queste ultime consentono alle aziende, il cui operato presenta infiltrazioni minori, di rientrare nell’economia legale dopo un percorso di un anno, sotto la supervisione di esperti in gestione aziendale nominati dall’Albo Nazionale degli amministratori giudiziari. L’attività di prevenzione collaborativa prevede affiancamento costante e controlli periodici, per rimuovere eventuali fattori di rischio e garantire che le imprese possano operare secondo le regole della legalità. Anche in questo ambito, l’edilizia resta il settore prevalente, seguita da produzioni alimentari, bevande e commercio.