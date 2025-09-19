Napoli, accoltella un 19enne: 16enne arrestato per tentato omicidio

NAPOLI (rgl) – Un litigio degenerato in violenza cieca, nel cuore di Napoli. È stato un ragazzino di 16 anni a colpire con due fendenti un 19enne, ieri mattina, in una strada del quartiere Chiaia. Un colpo al braccio e uno all’addome: quest’ultimo ha causato una lesione al fegato che ha reso necessario un delicato intervento chirurgico. Le indagini dei carabinieri della stazione di Chiaia e della compagnia Centro hanno consentito di ricostruire in tempi rapidi la dinamica dell’aggressione. Decisive la testimonianza della vittima — che ha riconosciuto subito il suo aggressore — i racconti di alcuni presenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Messo alle strette, il 16enne si è presentato in serata nella caserma di Largo Ferrandina, accompagnato dai genitori e dal suo difensore. Qui ha reso dichiarazioni che hanno portato al recupero dell’arma usata: un coltello lungo 17 centimetri. Continuano le indagini per ricostruire le cause dell’aggressione. Il minore dovrà ora rispondere di tentato omicidio.