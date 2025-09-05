Napoli, agguato a Fuorigrotta: 48enne ferito a colpi di pistola

NAPOLI (rgl) – Un agguato in piena regola nelle strade di Fuorigrotta. È quanto ha raccontato un uomo di 48 anni, ferito con alcuni colpi d’arma da fuoco all’addome nella serata di ieri. L’uomo ha riferito agli investigatori di essere stato avvicinato da persone a bordo di uno scooter, prima aggredito e poi raggiunto dai proiettili. A soccorrerlo è stato un familiare che lo ha accompagnato d’urgenza all’ospedale San Paolo, dove i medici hanno riscontrato ferite non gravi. Dopo le cure, il 48enne è stato dimesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati Bagnoli e Pianura insieme all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Dai primi accertamenti è emerso che gli spari sono stati esplosi in via Arlotta, a Fuorigrotta. Le indagini, ora affidate alla Squadra Mobile, puntano a ricostruire movente e dinamica dell’episodio.