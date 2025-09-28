NAPOLI – Un agguato in pieno giorno in via Miano, a pochi passi dal parco di Capodimonte. Umberto Russo, 33 anni, è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco mentre si trovava alla guida della sua auto. Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, l’uomo non ce l’ha fatta: è morto poco dopo per le gravi ferite riportate. Sul luogo dell’omicidio sono giunti i carabinieri della compagnia Vomero, che hanno immediatamente avviato i rilievi. Russo, già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti, non risulterebbe legato a clan camorristici. La sua vita, però, era già stata segnata dalla violenza: una decina di anni fa riuscì a salvarsi da un altro agguato, circostanza che oggi torna a gettare ombre sulle ragioni di questo nuovo delitto. L’efferato episodio ha spinto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a disporre nell’immediato il potenziamento dei controlli sul territorio. In una nota, il rappresentante del Governo ha ribadito che l’impegno delle forze dell’ordine, già operative con servizi ad Alto Impatto, sarà ulteriormente intensificato con strategie mirate al contrasto della criminalità diffusa e al ripristino della sicurezza, soprattutto nelle aree più vulnerabili. Il caso verrà affrontato anche nel prossimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che dedicherà un approfondimento all’omicidio di questa mattina e al contesto in cui è maturato.