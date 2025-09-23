NAPOLI (rgl) – Un’auto medica senza assicurazione né revisione: è la scoperta emersa dai controlli stradali messi in campo dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. Il mezzo, una Bmw X3 di proprietà di una società che gestisce una residenza per anziani, è stato fermato mentre non era impegnato in servizio di emergenza e sottoposto a sequestro amministrativo con immediata sospensione della circolazione. È solo uno dei tanti episodi registrati nel corso delle ultime 72 ore di verifiche serrate sul territorio. I militari hanno identificato 402 persone, controllato 182 veicoli – tra cui 21 con targhe straniere – ed elevato 75 contravvenzioni al codice della strada. Nel bilancio spiccano 7 sanzioni per guida senza casco, 25 per mancanza di revisione e 13 per circolazione senza assicurazione: violazioni che rappresentano un rischio non solo per chi guida, ma anche per gli altri cittadini. Nel corso delle operazioni non sono mancate denunce penali. Una 42enne, trovata alla guida di un’auto con targa polacca ma con telaio alterato, dovrà rispondere di riciclaggio e soppressione di atti veri. Tre persone sono state sorprese a guidare senza aver mai conseguito la patente, con recidiva nel biennio, mentre un 37enne è stato denunciato per possesso illecito di un coltello a serramanico. Infine, quattro autisti sono stati segnalati alla Prefettura poiché trovati con modiche quantità di sostanze stupefacenti.