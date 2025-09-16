NAPOLI (rgl) – Gli agenti del Gruppo di Intervento Territoriale della Polizia Locale di Napoli, con il supporto del personale della Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno effettuato un’attività mirata al controllo dei veicoli elettrici in piazza Leone, via Casanova e corso Garibaldi. Durante il servizio, dieci biciclette elettriche sono state sottoposte ad accertamenti tecnici tramite banco prova velocità: nove sono risultate irregolari e sono state sequestrate. In totale, sono state contestate 31 violazioni del Codice della Strada, tra cui le più frequenti: circolazione senza assicurazione, senza immatricolazione o senza targa. Inoltre, sono stati emessi verbali per guida senza casco (2 casi), guida senza patente (1 caso) e uso del telefonino alla guida (1 caso), con conseguente ritiro della patente.