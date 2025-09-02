NAPOLI (rgl) – Un’officina abusiva scoperta e chiusa, raffica di sanzioni per sosta selvaggia e rimozione di auto abbandonate: è il bilancio dei controlli messi in campo dalla Polizia locale di Napoli. A Secondigliano, gli agenti dell’Unità Operativa del quartiere hanno individuato un’officina meccatronica che operava senza alcuna autorizzazione in un locale di Traversa Corso Secondigliano. Dopo aver verificato l’attività illecita, i caschi bianchi hanno proceduto al sequestro del locale e delle attrezzature, contestando anche gravi violazioni alla normativa ambientale, al Testo Unico delle Leggi Sanitarie e alla disciplina sull’autoriparazione. L’attività è stata sospesa e per il titolare scatteranno pesanti sanzioni amministrative. Parallelamente, nel quartiere San Giuseppe, il reparto motociclisti ha effettuato un servizio straordinario di polizia stradale contro la sosta irregolare. In via Bracco, via Ponte di Tappia e via Ferdinando del Carretto sono stati sanzionati 24 veicoli, di cui 18 rimossi con carro attrezzi. Dai controlli sono emerse anche violazioni più gravi: un automobilista è stato sorpreso alla guida con il veicolo già sottoposto a fermo, mentre un altro è stato pizzicato con il cellulare al volante, condotta che gli è costata la sospensione della patente. In zona Soccavo-Pianura, invece, il nucleo veicoli abbandonati ha segnalato la presenza di auto lasciate da tempo in condizioni di degrado. Nove mezzi sono stati rimossi per restituire decoro e sicurezza alle strade del quartiere.