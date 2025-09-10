NAPOLI (rgl) – Dieci tonnellate di rifiuti, tra cui anche materiali pericolosi, sono state rimosse in un solo giorno a Poggioreale. È il bilancio della maxi operazione di bonifica condotta in via del Riposo dagli agenti dell’unità operativa Tutela Ambientale della Polizia Locale di Napoli, con il supporto del Gruppo Intervento Territoriale, del servizio rimozione veicoli abbandonati, dell’Area Ambiente e della società Asia. Con l’ausilio di mezzi meccanici speciali, i vigili hanno liberato l’area da pneumatici fuori uso, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materassi, mobili e legname. Un accumulo che, se incendiato, avrebbe potuto generare roghi tossici con gravi ripercussioni sulla salute pubblica e sull’ambiente. Durante i controlli sono stati verificati circa dieci veicoli, di cui sei rimossi perché abbandonati in strada: quattro erano immatricolati all’estero. Contestualmente sono state elevate sette sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui circolazione senza revisione e mancata copertura assicurativa. L’operazione rientra nel protocollo “Terra dei Fuochi”, coordinato in sede prefettizia, che prevede una serie di interventi mirati di monitoraggio, controllo e bonifica nelle aree sensibili della città.