NAPOLI (rgl) – Gli agenti della Polizia Locale di Napoli diventano veri e propri “salvavita” su due ruote. I motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale, dell’Unità Operativa Infortunistica Stradale e della Polizia Turistica sono ora abilitati all’uso dei defibrillatori, strumenti essenziali per intervenire rapidamente in caso di malore o incidente. La formazione, rivolta a 22 operatori, si è svolta presso la palestra dell’associazione ASD Kodokan in piazza Carlo III, sotto la guida di esperti e con il patrocinio morale dell’assessorato alla Polizia Municipale e alla Legalità e del Comando del Corpo. Gli agenti hanno avuto l’occasione di mettere in pratica le competenze acquisite, dimostrando l’uso corretto dei defibrillatori, strumenti donati grazie all’iniziativa “l’ORigano”, promossa dalla giornalista Olga Fernandes. All’incontro conclusivo hanno partecipato l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità Antonio De Iesu, il comandante della Polizia Locale Ciro Esposito, il presidente dell’Asd Kodokan Giuseppe Marmo e l’artista Lino D’Angió. “È una piccola ma importante iniziativa – ha spiegato l’assessore De Iesu – che fa parte di un progetto più ampio volto a rendere Napoli sempre più cardioprotetta. Puntiamo a dotare ogni veicolo della Polizia Locale di un defibrillatore, così da intervenire rapidamente in ogni emergenza”. Il comandante Esposito ha sottolineato l’importanza della formazione: “Con oggi terminiamo un corso per 22 operatori della Polizia Municipale. Ringrazio Olga Fernandes per la donazione dei tre defibrillatori. I nostri agenti, grazie alla mobilità e alla rapidità, potranno prestare soccorso tempestivo sia in ambito turistico sia in caso di incidenti stradali”.