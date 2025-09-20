VISCIANO (rgl) – Un trionfo del Made in Campania nel cuore di Napoli. È questo lo spirito che ha animato la prima giornata di “Campania Mater”, la manifestazione promossa dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania che, in settimana, ha inaugurato al Palazzo Reale un ricco calendario di incontri e premiazioni dedicati alle eccellenze agroalimentari regionali. Il momento più emozionante della serata è stata la consegna del Premio “Campania Mater”, destinato a imprese e figure che con impegno, qualità e innovazione hanno contribuito alla crescita della Dop Economy e alla competitività dei prodotti campani in Italia e all’estero. Tra i protagonisti della cerimonia Sabato Castaldo, direttore della Op “Il Guscio e del Distretto del Cib”o, già assessore del comune di Visciano. Nel ricevere il riconoscimento, Castaldo ha voluto dedicarlo ai giovani agricoltori: “Questo premio è per loro, che ogni giorno lavorano con professionalità e passione, nonostante le difficoltà e le tante sfide che devono affrontare per custodire le proprie terre e non abbandonarle”. La serata ha visto la partecipazione di alcune delle aziende più rappresentative del panorama agroalimentare campano: Fattorie Garofalo, Pasta De Martino, Rummo, De Nigris, Rago, Mastroberardino, Molino Caputo, Caffè Borbone e molte altre realtà che continuano a raccontare, in Italia e nel mondo, la forza e l’identità del Made in Campania.