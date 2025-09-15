lunedì, Settembre 15, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Napoli, week-end di controlli straordinari: dai tirapugni ai quad, denunce e sequestri

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

NAPOLI (rgl) – I carabinieri della compagnia Vomero hanno intensificato i controlli nei quartieri Chiaiano e Piscinola con un servizio straordinario finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Nel corso dell’attività, sono state identificate 279 persone, di cui 13 segnalate alla Prefettura per il possesso di modiche quantità di droga. Sotto la lente anche il traffico veicolare: su 56 veicoli controllati sono state elevate 50 sanzioni e 30 mezzi, tra auto, scooter e persino un quad, sono stati sequestrati. Non sono mancati casi di violazioni più gravi: i carabinieri della stazione Marianella hanno denunciato per porto abusivo di armi un 33enne, trovato con un tirapugni, e un 22enne, sorpreso con un coltello a serramanico. Inoltre, quattro giovani sono stati denunciati per guida senza patente, mentre un 59enne è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di due pistole giocattolo prive del tappo rosso.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Sant’Antimo, spari nella notte: 17enne colpito e ricoverato in ospedale
Next article
Legambiente, in Campania solo il 12% degli edifici scolastici dispone del certificato di agibilità
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com