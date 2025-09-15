NAPOLI (rgl) – I carabinieri della compagnia Vomero hanno intensificato i controlli nei quartieri Chiaiano e Piscinola con un servizio straordinario finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Nel corso dell’attività, sono state identificate 279 persone, di cui 13 segnalate alla Prefettura per il possesso di modiche quantità di droga. Sotto la lente anche il traffico veicolare: su 56 veicoli controllati sono state elevate 50 sanzioni e 30 mezzi, tra auto, scooter e persino un quad, sono stati sequestrati. Non sono mancati casi di violazioni più gravi: i carabinieri della stazione Marianella hanno denunciato per porto abusivo di armi un 33enne, trovato con un tirapugni, e un 22enne, sorpreso con un coltello a serramanico. Inoltre, quattro giovani sono stati denunciati per guida senza patente, mentre un 59enne è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di due pistole giocattolo prive del tappo rosso.