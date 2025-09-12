NAPOLI (rgl) – La procura regionale della Corte dei conti della Campania, guidata dal pm Ferruccio Capalbo, ha avviato un’indagine per verificare l’uso delle risorse economiche nelle dieci circoscrizioni cittadine. Nella giornata di ieri i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli hanno fatto visita agli uffici di alcune sedi partenopee, raccogliendo documentazione utile a ricostruire spese, bilanci e possibili irregolarità. Le verifiche hanno interessato in particolare la prima Municipalità (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando), la seconda (Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto e San Giuseppe), la sesta (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio) e la nona (Soccavo e Pianura). L’indagine punta a chiarire se i costi di gestione delle municipalità siano proporzionati ai servizi resi ai cittadini e se vi siano eventuali sprechi o anomalie contabili.