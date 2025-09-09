martedì, Settembre 9, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Napoli, discarica abusiva scoperta in zona rossa: area sequestrata e un uomo denunciato

Ambiente e SaluteCampaniaNapoli
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

NAPOLI (rgl) – Un’area trasformata in discarica abusiva nel cuore di Ponticelli è stata sequestrata dagli agenti della Polizia locale di Napoli. L’operazione, condotta dall’Unità Operativa San Giovanni, ha interessato una zona comunale in via Ponticelli, parte della cosiddetta “zona rossa”, particolarmente delicata dal punto di vista ambientale. Durante l’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto cumuli di rifiuti abbandonati senza alcuna autorizzazione: cassette in plastica e legno, massi, materiali domestici e altri scarti di varia natura. Accertato anche l’utilizzo di un veicolo per il trasporto illecito dei materiali, anch’esso finito sotto sequestro penale. Le indagini hanno permesso di individuare un uomo residente nei pressi dell’area, deferito all’Autorità giudiziaria per gestione e abbandono non autorizzato di rifiuti, in violazione delle normative ambientali. L’intervento non solo ha interrotto una pratica illegale, ma ha soprattutto scongiurato il rischio di roghi tossici e sversamenti pericolosi, che avrebbero potuto compromettere gravemente la salute pubblica e la sicurezza ambientale di un quartiere già fragile. L’area resterà sotto sequestro per consentire le successive operazioni di bonifica e ripristino.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Napoli, doppia esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: due feriti
Next article
San Giuseppe Vesuviano, aggredisce titolare di negozio: denunciato per tentata rapina e resistenza
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com