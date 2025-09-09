NAPOLI (rgl) – Un’area trasformata in discarica abusiva nel cuore di Ponticelli è stata sequestrata dagli agenti della Polizia locale di Napoli. L’operazione, condotta dall’Unità Operativa San Giovanni, ha interessato una zona comunale in via Ponticelli, parte della cosiddetta “zona rossa”, particolarmente delicata dal punto di vista ambientale. Durante l’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto cumuli di rifiuti abbandonati senza alcuna autorizzazione: cassette in plastica e legno, massi, materiali domestici e altri scarti di varia natura. Accertato anche l’utilizzo di un veicolo per il trasporto illecito dei materiali, anch’esso finito sotto sequestro penale. Le indagini hanno permesso di individuare un uomo residente nei pressi dell’area, deferito all’Autorità giudiziaria per gestione e abbandono non autorizzato di rifiuti, in violazione delle normative ambientali. L’intervento non solo ha interrotto una pratica illegale, ma ha soprattutto scongiurato il rischio di roghi tossici e sversamenti pericolosi, che avrebbero potuto compromettere gravemente la salute pubblica e la sicurezza ambientale di un quartiere già fragile. L’area resterà sotto sequestro per consentire le successive operazioni di bonifica e ripristino.