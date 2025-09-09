NAPOLI (rgl) – Un boato improvviso ha squarciato il silenzio del quartiere Pianura, alla periferia di Napoli, seminando panico tra i residenti. Pochi minuti fa, un’esplosione si è verificata all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio in via Vicinale Grottole 10, generando una colonna di fumo visibile a grande distanza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, mentre decine di persone, spaventate dal fragore, si sono riversate in strada. La situazione, però, si è complicata poco dopo: mentre le squadre di soccorso erano già impegnate nelle operazioni di spegnimento, si è verificata una seconda esplosione. L’onda d’urto ha investito due vigili del fuoco, per i quali è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza. Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Feriti in maniera lieve, durante l’operazione, due carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. L’area è stata transennata e messa in sicurezza per evitare ulteriori rischi, mentre le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare l’eventuale presenza di altro materiale esplosivo all’interno della struttura. Il quartiere resta sotto shock: l’esplosione, avvertita in una vasta zona di Pianura, ha fatto tremare finestre e balconi, alimentando la paura tra i residenti.