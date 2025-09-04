Napoli, ferita dal marito durante una lite lo accoltella e lo uccide

NAPOLI (rgl) – Un litigio coniugale trasformatosi in una tragedia nella notte a Napoli. Una donna, ferita a coltellate dal marito, ha reagito colpendo a sua volta l’uomo e uccidendolo. L’episodio è avvenuto tra le 2.30 e le 2.45 in via Sant’Arcangelo a Baiano, nel quartiere Vicaria-Mercato. La donna, subito dopo l’aggressione, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate le pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato Decumani, che hanno trovato senza vita, disteso sul letto, Ciro Rapuano, 58 anni, colpito mortalmente dalla moglie. La signora, ferita e in stato di shock, è stata trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini e ricoverata in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ma non tali da metterne in pericolo la vita. Agli investigatori avrebbe riferito di essere stata assalita dal marito con un coltello, prima di riuscire a reagire e colpirlo a sua volta. La sua versione è ora al vaglio della Squadra Mobile e della Procura di Napoli, con la IV sezione (fasce deboli) che segue direttamente il caso. La donna si trova sotto interrogatorio per chiarire dinamiche e responsabilità di una vicenda che ha trasformato un dramma familiare in un omicidio.