NAPOLI (rgl) – Un colpo in pieno centro, bloccato prima che andasse a segno. Nei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli straordinari predisposti dal prefetto di Napoli Michele Di Bari per la sicurezza delle aree dello shopping e della movida, i finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato in flagranza un 50enne napoletano, sorpreso mentre tentava di forzare la vetrina di un negozio di abbigliamento al Vomero. L’uomo è stato notato da una pattuglia dei “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego, nei pressi di piazza Fanzago, mentre cercava di danneggiare la vetrina per impossessarsi della merce esposta. Alla vista dei militari ha tentato la fuga, ma è stato rapidamente bloccato al termine di un breve inseguimento. Durante la perquisizione, i Finanzieri hanno rinvenuto attrezzi da scasso e due sacchi contenenti capi trafugati poco prima da altri esercizi commerciali. L’arrestato, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di furto e ricettazione, è stato accompagnato in caserma. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto a giudizio direttissimo: al termine dell’udienza è arrivata la condanna a un anno e 4 mesi di reclusione, con trasferimento presso la casa circondariale di Poggioreale.