NAPOLI (rgl) – Giocattoli pericolosi e cosmetici non sicuri, pronti a finire nelle case dei consumatori, anche dei più piccoli. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, impegnati in un nuovo servizio di contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute, disposto dal Comando Provinciale nella zona industriale della città. L’operazione è scattata nei pressi di via Gianturco, dove i “Baschi Verdi” hanno individuato un grossista, gestito da cittadini di origine cinese, che commercializzava articoli privi di certificazioni e con marchio “CE” apposto falsamente per trarre in inganno i consumatori. Il bilancio è imponente: 1 milione e mezzo di giocattoli sequestrati, molti dei quali riportavano marchi registrati contraffatti e riproducevano i volti di celebri personaggi dei cartoni animati. A questi si aggiungono 10 mila cosmetici non sicuri e numerosi monili che imitavano i design di noti marchi di gioielli. Al termine dell’operazione, due cittadini cinesi sono stati denunciati per contraffazione, frode in commercio, ricettazione e vendita di prodotti industriali con segni mendaci, oltre che per violazioni al regolamento europeo sulla sicurezza dei cosmetici.