NAPOLI (rgl) – Questa mattina ha preso il via un progetto di riqualificazione del verde che cambierà il volto del parco Barbato, cuore verde della Municipalità 7. Circa 40 tra marinai e Marines americani del comando Naveur/Navaf – guidati dall’ammiraglio Munsch – hanno affiancato i carabinieri del comando provinciale di Napoli, i carabinieri forestali del reparto di biodiversità e gli operai di Napoli Servizi e Asia Napoli in una giornata dedicata al recupero e alla tutela dell’area. Ai militari della Naval Support Activity di Capodichino si sono aggiunti anche i Marines in servizio presso il Consolato statunitense, rafforzando così un’iniziativa che unisce ambiente, comunità e cooperazione internazionale. All’evento hanno partecipato il console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terrence Flynn, il generale di brigata Biagio Storniolo, comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, il tenente colonnello Marilena Scudieri, comandante del reparto Biodiversità di Caserta, e Antonio Troiano, presidente della Municipalità 7. Il progetto non si limiterà a un solo intervento: la riqualificazione sarà portata avanti per fasi, con l’obiettivo di preservare il verde, contrastare il degrado e restituire il parco alla cittadinanza come luogo di aggregazione e socialità.

