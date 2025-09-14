NAPOLI (rgl) – Luci, locali e movida affollata. Ma anche controlli serrati. Nella notte appena trascorsa, il lungomare Caracciolo e largo Sermoneta sono stati al centro di un imponente servizio interforze ad “alto impatto”, che ha visto scendere in campo Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con il supporto delle unità cinofile e dei reparti speciali. Il bilancio parla chiaro: 476 persone identificate – 115 delle quali già note alle forze dell’ordine – e 214 veicoli passati al setaccio. Non sono mancate le violazioni: 64 le contestazioni al Codice della Strada, con 7 veicoli sottoposti a fermo amministrativo. Particolare attenzione anche agli esercizi commerciali: 18 attività della zona sono state sanzionate per irregolarità amministrative.