NAPOLI (rgl) – Una lite di viabilità è degenerata in una violenta aggressione sul lungomare di Napoli. Nella notte tra venerdì e sabato, in via Caracciolo, un gruppo di ragazzi ha accerchiato e colpito un minorenne di 16 anni e suo padre, intervenuti in difesa di un’amica del giovane. Entrambi hanno riportato lesioni e sono stati medicati all’ospedale San Paolo. Secondo la ricostruzione, tutto è iniziato con un diverbio tra coetanei per motivi legati al traffico. Quando il ragazzo e il padre hanno cercato di sedare gli animi e proteggere la giovane coinvolta, sono stati presi di mira dal branco e aggrediti a calci, pugni e con un coltello. Il 16enne ha riportato una ferita da arma da taglio al polpaccio, mentre il padre ha subito contusioni al volto. In evidente difficoltà, i due sono riusciti a chiedere aiuto a una pattuglia di polizia in piazza Sannazaro. Gli agenti li hanno scortati fino al pronto soccorso, dove sono stati medicati e dimessi poco dopo. Raccolta la denuncia, la Polizia di Stato ha avviato le indagini per identificare i responsabili dell’aggressione. La gravità dell’episodio ha spinto il prefetto Michele Di Bari a disporre un immediato rafforzamento della vigilanza sul lungomare partenopeo, con pattugliamenti straordinari delle forze dell’ordine. Il caso sarà inoltre discusso nel prossimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, già convocato per affrontare il tema della violenza giovanile in città.