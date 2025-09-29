NAPOLI (rgl) – Tragedia a Napoli, in pieno giorno, lungo via Miano. Poco dopo le 12, un grave incidente ha sconvolto la zona nei pressi del deposito Anm Garittone: una Fiat Panda, guidata da un uomo di 67 anni, ha improvvisamente perso il controllo invadendo la corsia opposta e travolgendo tutto ciò che incontrava. Nella carambola sono rimaste coinvolte tre auto in sosta e due motocicli che, secondo le prime ricostruzioni, provenivano dal senso di marcia opposto. L’impatto si è rivelato devastante: il conducente del primo motociclo, un 62enne alla guida di un Kymco, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al Cto, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gravissime anche le condizioni del secondo motociclista, trasferito al Cardarelli, anch’egli in codice rosso. Sul posto sono immediatamente intervenute pattuglie dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che hanno delimitato l’area e avviato i rilievi tecnici per accertare con precisione la dinamica. Restano da chiarire le cause della perdita di controllo dell’auto, non si esclude l’ipotesi di un malore del conducente. La strada, molto trafficata a quell’ora, è rimasta bloccata per consentire i soccorsi e i rilievi, provocando forti disagi alla circolazione.