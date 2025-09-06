NAPOLI (rgl) – La notte sul corso Meridionale di Napoli si è trasformata in una scena di violenza e resistenza contro le forze dell’ordine. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato Antonio G., 59 anni, volto già noto per le sue condotte illecite e già destinatario di un provvedimento di Dacur (Daspo urbano). L’uomo è stato sorpreso mentre esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo. Durante il controllo, però, non si è limitato a inveire contro i militari: ha reagito con insulti e minacce, arrivando ad aggredirli fisicamente. Solo dopo momenti concitati i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a trasferirlo in caserma, dove la sua furia non si è placata. Anche all’interno degli uffici, infatti, il 59enne ha continuato con comportamenti violenti, arrivando a danneggiare alcuni arredi. Due carabinieri, rimasti feriti durante l’aggressione, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, dove hanno ricevuto cure mediche. Antonio G. è stato arrestato con le accuse di resistenza, minaccia, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.