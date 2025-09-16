NAPOLI (rgl) – Due colpi in pochi giorni, stesso copione e stesso obiettivo: terrorizzare le cassiere dei supermercati con una pistola puntata al fianco. È così che un 50enne di Arzano, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe messo a segno due rapine a Napoli e Casavatore prima di essere individuato e fermato dai carabinieri della compagnia Vomero. La prima rapina risale al 12 settembre, in un supermercato di via Niutta a Napoli; la seconda, appena tre giorni dopo, in un esercizio commerciale di via Guglielmo Marconi a Casavatore. In entrambi i casi l’uomo avrebbe minacciato le dipendenti con una pistola, riuscendo a farsi consegnare l’incasso. Determinante per l’indagine l’analisi delle telecamere di sorveglianza, che hanno documentato il percorso dello scooter utilizzato per la fuga e gli abiti indossati durante i colpi. I militari hanno rintracciato il sospettato nella sua abitazione di Arzano: sotto la sella del mezzo c’erano la pistola – una scenica priva di tappo rosso – e il denaro appena sottratto. In casa, invece, i vestiti utilizzati durante le rapine. Il 50enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.