NAPOLI (rgl) – Addio alle campane dei rifiuti in una delle piazze più belle e frequentate di Napoli. All’alba di oggi, Piazza Trieste e Trento si è svegliata senza i cassonetti colorati della raccolta differenziata: un intervento che segna un ulteriore passo nel piano di rinnovamento ed efficientamento avviato da Asia Napoli per restituire decoro e pulizia costante alle strade della città. In poche ore, gli operatori della Direzione Operativa Asia hanno rimosso otto contenitori: quattro per plastica e metalli, tre per la carta e uno per il vetro. “Come già realizzato in altre aree della città, questa volta abbiamo rimosso i cassonetti in un punto particolarmente affollato e visitato – spiega l’assessore al Verde e alla Salute pubblica Vincenzo Santagada –. Puntiamo a ridurre il rischio di conferimenti irregolari e a offrire una Napoli accogliente in ogni strada e in ogni piazza”. L’operazione rientra in una strategia più ampia che negli ultimi mesi ha introdotto nuovi calendari di raccolta differenziata porta a porta, già attivi dal 26 maggio scorso anche nel quartiere San Giuseppe, con benefici concreti per le 1.900 famiglie e le 480 attività commerciali coinvolte. Parallelamente, in via Toledo e nelle vicinanze di Piazza Trieste e Trento sono comparsi i nuovi cestini “intelligenti”, pensati per un utilizzo immediato da parte di cittadini e turisti. “Oggi compiamo un passo importante nel cuore di Napoli – sottolinea Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asia–. La rimozione dei cassonetti consente di valorizzare un’area di pregio come quella di Palazzo Reale e Teatro San Carlo. Con i nuovi sistemi di raccolta differenziata, abbiamo già registrato miglioramenti che ci fanno sperare di raggiungere e superare il 50% entro il 2026”. Un obiettivo ambizioso che passa anche dalla collaborazione dei cittadini: “Lo sforzo che facciamo per avere una città più bella – aggiunge Ruggiero – va condiviso con tutti, rispettando orari e regole di conferimento. Solo così Napoli potrà mostrarsi in tutta la sua bellezza, pulita e accogliente in ogni momento della giornata”.