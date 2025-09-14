NAPOLI (rgl) – Da Napoli a Sorrento, ma con un passaggio tutt’altro che regolare. Gli agenti dell’Unità Operativa Aeroporto della Polizia Municipale hanno fermato un uomo che, senza alcuna autorizzazione, stava per accompagnare una coppia di turisti americani dall’aeroporto di Capodichino a Sorrento, chiedendo loro un compenso di 180 euro. Il conducente, già noto alle forze dell’ordine, utilizzava una Mercedes Gla come se fosse un’auto a noleggio con conducente, ma priva di qualsiasi titolo per svolgere l’attività. Gli agenti hanno immediatamente contestato l’irregolarità, procedendo al ritiro della patente – che sarà sospesa – e al sequestro del veicolo, finalizzato alla confisca.