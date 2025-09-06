NAPOLI (rgl) – Una fuga breve, finita tra le braccia della Polizia. Nel pomeriggio di giovedì, un 27enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per rapina dagli agenti della Polizia Ferroviaria durante un servizio straordinario “Stazioni Sicure”. Il giovane, notato dagli operatori mentre si aggirava con fare sospetto tra i viaggiatori della stazione Centrale, ha avvicinato un coetaneo intento a usare lo smartphone. Con un gesto fulmineo gli ha strappato il telefono di mano, facendolo cadere a terra, e ha tentato di darsi alla fuga tra la folla. La sua corsa, però, è durata poco: i poliziotti si sono lanciati all’inseguimento riuscendo a bloccarlo dopo una colluttazione. Addosso al 27enne è stato rinvenuto lo smartphone, subito restituito al legittimo proprietario. Il giovane è stato arrestato.