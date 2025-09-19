NAPOLI (rgl) – Una notte di festa si è trasformata in tragedia in pieno centro a Napoli. Intorno alle 2 della notte appena trascorsa una studentessa spagnola di 20 anni, in città per il programma Erasmus, è stata investita mortalmente mentre attraversava corso Umberto I sulle strisce pedonali, all’altezza del civico 87. La giovane è stata travolta da una Range Rover guidata da un 18enne. L’impatto è stato violentissimo e le condizioni della ragazza sono apparse subito gravissime. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, l’hanno trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove purtroppo è deceduta poche ore dopo per le gravi ferite riportate. Sul posto sono giunti gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il conducente, sottoposto agli accertamenti tossicologici di rito, è stato denunciato: la patente gli è stata ritirata e il veicolo è stato sequestrato.