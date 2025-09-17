mercoledì, Settembre 17, 2025
Napoli, tragedia al Piscicelli-Maiuri: prof si accascia in classe e muore a 60 anni

NAPOLI (rgl) – Si è accasciato all’improvviso, stroncato da un malore mentre era in classe, nel luogo che per anni era stato il centro della sua vita professionale. Tragedia questa mattina all’Istituto comprensivo “55 Piscicelli – Maiuri” di Napoli, nel quartiere Arenella, dove un docente di 60 anni è deceduto poco dopo l’ingresso a scuola. Il professore, molto conosciuto e stimato nel quartiere Vomero, aveva appena iniziato la giornata di lezione quando ha accusato il malore. Colleghi e personale hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione con l’ausilio del defibrillatore, tentativi poi proseguiti dai sanitari del 118 accorsi in pochi minuti. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato inutile: per l’insegnante non c’è stato nulla da fare. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di rito. La salma è stata affidata ai familiari. La notizia della morte ha gettato nello sconforto l’intera comunità scolastica. “È venuto a mancare un uomo di grande cultura, molto amato da alunni e genitori – ha ricordato con commozione Gabriella Talamo, dirigente scolastico fino allo scorso 31 agosto –. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in tutti coloro che lo conoscevano e stimavano”.

