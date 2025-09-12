NAPOLI (rgl) – Blitz anti-abusivismo nella città partenopea: la Polizia Locale di Napoli ha condotto un’operazione mirata a contrastare il noleggio con conducente irregolare, concentrando i controlli nelle zone più trafficate dai turisti, tra cui la stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi e la Stazione Marittima. L’intervento ha portato al sequestro amministrativo di quattro veicoli e al ritiro delle patenti dei conducenti, tutti trovati in violazione delle norme sulla sicurezza stradale. Tra le irregolarità riscontrate spiccano la mancanza di copertura assicurativa, la mancata revisione dei mezzi e l’uso improprio di contrassegni di invalidità. Tra i fermati figurano anche una donna alla guida di un veicolo con targa estera e un uomo che esibiva un contrassegno di invalidità a lui intestato. I conducenti colpiti dal provvedimento rischiano la sospensione della patente da 4 a 12 mesi.