NOCERA INFERIORE (rgl) – Una giornata di memoria e orgoglio per Nocera Inferiore: questa mattina è stata inaugurata la nuova sede del Reparto Territoriale dei Carabinieri, intitolata al tenente Marco Pittoni, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, caduto durante una rapina a Pagani nel 2008. La nuova caserma, situata in via Francesco Correale 23, si trova in posizione strategica rispetto agli uffici giudiziari, al centro abitato e alle principali vie di collegamento della città. La cerimonia ha avuto inizio con la resa degli onori al generale di corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, comandante interregionale carabinieri “Ogaden”, accompagnata dalle note della marcia d’ordinanza “La Fedelissima”, eseguita dalla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”. Dopo un raccoglimento in memoria di tutti i caduti dell’Arma, le bandiere nazionale ed europea sono state benedette da Giuseppe Giudice, Vescovo della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, e da don Carlo Lamelza, capo servizio assistenza spirituale del comando legione carabinieri “Campania”. Il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, insieme alla sorella dell’Ufficiale decorato, Cristina Pittoni, ha consegnato le bandiere al comandante della stazione di Nocera Inferiore, luogotenente carica speciale Angelo Arienzo. È seguito il tradizionale taglio del nastro, l’alzabandiera solenne e lo scoprimento della lapide interna dedicata al Tenente Pittoni, con deposizione di una corona d’alloro. Il tenente Marco Pittoni, nato a Sondrio il 30 settembre 1975, si distinse per “ferma determinazione, insigne coraggio e senso del dovere” quando, in abiti civili, intervenne durante una rapina presso l’Ufficio Postale di Pagani il 6 giugno 2008. Pur gravemente ferito da un colpo d’arma da fuoco, tentò di inseguire i malfattori prima di accasciarsi esanime, salvando così numerose vite presenti nell’ufficio. Alla cerimonia hanno partecipato il comandante provinciale Carabinieri di Salerno, colonnello Filippo Melchiorre, rappresentanti dell’associazione nazionale Carabinieri, delle associazioni Forestali e Combattentistiche, autorità civili, militari e religiose, e gli studenti degli istituti alberghiero di Pagani e liceo “Alberto Galizia” di Nocera Inferiore.