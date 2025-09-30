martedì, Settembre 30, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Nola, aggredisce uomo e gli ruba la bici elettrica: arrestato 31enne

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

NOLA (rgl) – Pomeriggio movimentato quello di ieri in via onorevole Francesco Napolitano a Nola, dove un 31enne di origini algerine, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale. Secondo quanto ricostruito, un agente del commissariato di Nola, libero dal servizio, ha notato l’uomo mentre sottraeva una bici elettrica e aggrediva il legittimo proprietario nel tentativo di guadagnare la fuga. L’intervento immediato della volante del locale commissariato ha permesso di bloccare l’uomo, non senza difficoltà, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Il 31enne è stato arrestato.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Nocera Inferiore inaugura la nuova sede dei carabinieri intitolata al tenente eroe Marco Pittoni
Next article
Pollena Trocchia: arrivano le Guardie per l’Ambiente, più controllo e sensibilizzazione
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com