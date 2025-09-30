Nola, aggredisce uomo e gli ruba la bici elettrica: arrestato 31enne

NOLA (rgl) – Pomeriggio movimentato quello di ieri in via onorevole Francesco Napolitano a Nola, dove un 31enne di origini algerine, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale. Secondo quanto ricostruito, un agente del commissariato di Nola, libero dal servizio, ha notato l’uomo mentre sottraeva una bici elettrica e aggrediva il legittimo proprietario nel tentativo di guadagnare la fuga. L’intervento immediato della volante del locale commissariato ha permesso di bloccare l’uomo, non senza difficoltà, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Il 31enne è stato arrestato.