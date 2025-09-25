NOLA (rgl) – Un centro commerciale che si trasforma in una grande clinica della prevenzione. Al Vulcano Buono di Nola, ottobre è il mese dedicato alla salute con due weekend di visite e consulenze specialistiche gratuite rivolte a tutta la famiglia. Il primo appuntamento è fissato per sabato 4 e domenica 5 ottobre, con controlli e screening dedicati a bambini e ragazzi tra i 7 e i 17 anni. Il secondo, previsto per sabato 18 e domenica 19 ottobre, sarà invece riservato agli adulti. Le prestazioni saranno erogate fino a esaurimento posti, nelle aree appositamente allestite al piano terra, ingresso Positano. L’iniziativa, alla sua seconda edizione dopo il successo dello scorso maggio, coinvolgerà un team multidisciplinare di medici e specialisti provenienti da strutture sanitarie di eccellenza, pubbliche e private. Tra queste: l’ospedale “Santobono-Pausillipon” di Napoli, l’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Salerno, il “Fatebenefratelli” di Napoli, l’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola, l’ospedale accreditato “Villa dei Fiori” di Acerra, l’Università Vanvitelli, l’istituto clinico “Humanitas” di Milano, il “New Medical Center” di Napoli; “Gelmacenter”, diagnostica per immagini di Cicciano, il centro “Corporea”, fisioterapia posturale di Camposano, il centro “Medicina Più” di Palma Campania; “Nuovo Centro Fkt” di Lauro; “Acufenpro”, con sede a Mondragone, Aversa e Napoli e l’Ordine dei Fisioterapisti di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta. Gli screening pediatrici avranno l’obiettivo di seguire i ragazzi nella crescita con attenzione e cura, mentre quelli per gli adulti punteranno a sensibilizzare l’importanza della prevenzione per contrastare patologie diffuse. L’iniziativa sarà accessibile anche a minori e adulti con disabilità lievi, purché accompagnati da un familiare o tutore. Per favorire la partecipazione, è stato predisposto un servizio navetta gratuito, su prenotazione, da e per la stazione Circumvesuviana di Nola e dalla stazione Centrale di Napoli. “Ottobre della prevenzione” è realizzato con il patrocinio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Nola e dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale: www.vulcanobuono.it/ottobredellaprevenzione.