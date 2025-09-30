martedì, Settembre 30, 2025
CampaniaNapoliCronaca
NOLA (rgl) – Blitz della squadra investigativa del commissariato di Nola che, nella giornata odierna, ha arrestato un 40enne nolano, colto in flagranza di reato. Secondo quanto riferito dagli investigatori, l’uomo è un esponente della tifoseria organizzata locale. L’operazione è scattata al termine di un’attività condotta dagli agenti del reparto investigativo: il 40enne è stato trovato in possesso di diverse quantità di sostanze stupefacenti – marijuana, hashish e cocaina – già suddivise e pronte per lo spaccio. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e tutta la droga è stata sequestrata.

