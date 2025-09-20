NOLA (alads) – Il fenomeno dei furti d’auto continua a rappresentare una vera e propria piaga per Nola e l’area nolana. Un’emergenza che sta mettendo a dura prova la sicurezza e la pazienza dei cittadini. Proprio per contenere e contrastare questa escalation criminale, la polizia di Nola ha intensificato i controlli con mirate operazioni sul territorio. Nella giornata di ieri, gli agenti della squadra investigativa del commissariato di Nola hanno intercettato e denunciato due uomini di circa trent’anni, entrambi pregiudicati e originari di Marigliano. I due, sorpresi nei pressi di via Francesco — nelle immediate vicinanze dell’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola— viaggiavano a bordo di un’auto risultata rubata. Non solo: all’interno della vettura gli agenti hanno rinvenuto arnesi da scasso, strumenti tipicamente utilizzati per forzare serrature e mettere a segno nuovi colpi. Secondo le prime ricostruzioni, i due erano pronti a tentare un ulteriore furto quando sono stati bloccati dagli investigatori che sono riusciti a scongiurare il colpo per poi denunciarli.