NOLA – MANTOVA (alads) – Una scoperta straordinaria per la storia della scienza e della città di Nola. Una copia del volume sul telescopio del nolano Nicolò Antonio Stelliola, medico, matematico e filosofo eclettico del Seicento, sarà protagonista alla fiera “Mantova Libri Mappe e Stampe” sabato 20 e domenica 21 settembre, prima di andare all’asta per la prima volta in Europa il prossimo 30 ottobre a Brescia, presso la Capitolium Art Casa d’aste. Stelliola, originario di Nola, fu definito da Federico Cesi, Princeps dell’Accademia dei Lincei, come “Medico, filosofo, matematico di gran dottrina ed inventione, raro nell’architettura, erudito di lettere greche”. Dopo gli studi in medicina a Salerno, Stelliola si dedicò all’ingegneria, alla cartografia e a molte altre discipline scientifiche, distinguendosi come un vero poliedrico della cultura napoletana e nolana. Con il figlio Felice fondò a Napoli la tipografia Stelliolae ad Portam Regalem, che si impose per la qualità delle pubblicazioni e per la ricercatezza del catalogo. Tra le sue opere più importanti, affidate dall’Accademia dei Lincei, figura “Il Telescopio”, stampato postumo nel 1627 da Domenico Maccarano per iniziativa del figlio Domenico, e dedicato al cardinal Francesco Barberini. Il volume, riccamente illustrato con disegni e calcoli, contiene appunti scientifici tratti dalla straordinaria esperienza di Stelliola, che fu inquisito due volte dalla Santa Inquisizione e detenuto per un anno insieme a Giordano Bruno e Tommaso Campanella. Il libro sarà esposto accanto ad altri capolavori scientifici, tra cui “La Sfera Geografico-celeste” di Marcantonio Guigues (1700), la “Sphera” di Ioannis de Sacro Bosco (1562) e il “Gravesade physices elementa mathematica” (1742).